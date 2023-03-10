Киев, , 18:33 — REGNUM И. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил расположенному там монастырю Украинской православной церкви предписание покинуть занятые здания. Документ 10 марта был размещен на сайте лавры.

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года», — говорится в сообщении.

Поводом для расторжения договора стали обвинения в нарушениях пользования госимуществом, которые якобы были выявлены. От монастыря потребовали предоставить двух-трёх человек для создания комиссии приема-передачи имущества.

Напомним, 7 января глава раскольнической ПЦУ Епифаний провёл первую «службу» в соборе Киево-Печерской лавры. Для охраны привлекли около 3 тыс. силовиков.

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