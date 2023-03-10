Москва, 10 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты проводят в государствах Средней Азии и Закавказья работу по усилению функций опасных патогенов. Это следует из документов, полученных Министерством обороны России в ходе специальной военной операции.

Цитата из видео. Министерство обороны России Игорь Кириллов

Как уточнил 10 марта в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, эта работа носит «системный характер», а в реализации подобных исследований «задействованы крупные американские фармкомпании».

Он напомнил, что Минобороны РФ неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения», которые реализуются США как на своей территории, так и за её пределами.

«Проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 […] и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека представляется верхом безрассудства», ― отметил начальник войск РХБЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России заявили, что на Украине была сформирована сеть, включающая более 30 биологических лабораторий ― научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. В них якобы велась разработка биологического оружия при поддержке Пентагона.

При этом власти Киева отказались объяснять цели хранения необычайно больших объёмов возбудителей опасных болезней на подконтрольной ему территории. Также не было сделано никаких объяснений и по вопросу номенклатуры накопленных штаммов опасных биологических патогенов.