Москва, , 18:12 — REGNUM Киевский режим отказался объяснять цели хранения необычайно больших объёмов возбудителей опасных болезней на подконтрольной ему территории, сообщил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Координация биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов на территории б. УССР со стороны США z.mil.ru

Также не было сделано никаких объяснений и по вопросу номенклатуры накопленных штаммов опасных биологических патогенов.

«[Киевская делегация] полностью проигнорировала вопросы о необоснованных объемах хранения опасных биологических агентов… и выявленных грубых нарушениях условий их накопления: складирование биоматериалов на лестничных клетках, отсутствие исправной системы контроля доступа к патогенным микроорганизмам», — рассказал Кириллов.

Киев отказался объяснять и вопрос проектов под кодовым обозначением «Ю-Пи» и «Тэп», в рамках которых с 2008 года в б. УССР было реализовано 19 работ по возбудителям Конго-Крымской лихорадки, хантавирусов, сибирской язвы и туляремии, африканской и классической чумы свиней, а также болезни Ньюкасла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что делегация США признала факт биологических экспериментов на территории бывшей УССР.

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