Москва, , 15:20 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что Запад предпринимает попытки натравить Индию и Китай друг на друга. Об этом дипломат заявил в эфире Первого канала 10 марта.

Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мы исходим из того, что чем больше они [Китай и Индия — ред.] общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы», — сказал Лавров.

При этом глава МИД добавил, что страны Запада придерживаются противоположной позиции и заинтересованы в том, чтобы натравить Индию на Китай.

Ранее Лавров также в эфире Первого канала заявлял, что характер февральского визита члена Политбюро КНР Ван И в Москву свидетельствует о преемственности китайского руководства в отношении курса на сотрудничество с Россией.