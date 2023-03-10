Москва, , 14:50 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подвел итоги февральского визита члена Политбюро Китайской Народной Республики Ван И в Москву.

Ван И и Сергей Лавров © Григорий Сысоев/Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Ван И в беседах в Москве со мной и с [секретарем Совбеза РФ Николаем — ред.] Патрушевым… четко подтвердил преемственность китайского руководства после очередного съезда Компартии Китая в отношении курса на сотрудничество с Россией», — сказал дипломат в эфире Первого канала 10 марта.

Также Лавров отметил, что Россия и Китай продолжат реализацию двусторонних проектов и ответственное совместное поведение на мировой арене.

Ранее глава МИД России заявлял, что характер отношений с Западом свидетельствует, что Москва становится слишком самостоятельным игроком на международной арене.