Москва, 10 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Заявления, которые идут из Киева, не оставляют возможности для переговоров, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на передаче «Большая игра» на Первом канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«Хоть кто-нибудь почитал, что [украинский президент Владимир] Зеленский говорит? — напоминает Лавров. — Хоть кто-нибудь вспомнил про подписанный им в сентябре указ, запрещающий вести переговоры?»

Он пояснил, что Россия никого не умоляет о переговорах, а просто приходится комментировать эту тему из-за спекулятивных рассуждений о том, что будто бы «Россия не хочет переговоров».

Глава российской дипломатии также напомнил слова украинского лидера о нежелании ни при каких условиях садиться за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский это периодически повторяет.

Напомним, в одном из своих заявлений Зеленский заявил, что Путин «не тот человек, там не с кем говорить». США также не заинтересованы в переговорах, судя по заявлению члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхана.