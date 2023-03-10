Лавров заявил о стремлении Москвы и Пекина закрепить идею неделимости безопасности

Москва, , 15:19 — REGNUM Москва и Пекин будут стремиться к тому, чтобы идея о неделимости безопасности была закреплена юридически. Об этом в интервью программе «Большая игра» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Развивая свою координацию на международной арене, будем исходить из того, что эта неделимость безопасности должна быть воплощена в юридически обязывающих документах», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР, отметив, что Москва и Пекин намерены координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня.