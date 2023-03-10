Москва, , 10:10 — REGNUM Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя Китайской Народной Республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Российского государства пожелал Си Цзиньпину новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного китайского народа, крепкого здоровья и благополучия. Путин также высоко оценил личный вклад главы Китая в упрочение отношений с Российским государством.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах», — говорится в тексте телеграммы.

Президент РФ сообщил, что и дальше стороны намерены координировать совместную работу по важнейшим вопросам региональной и международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ рассказал о преступной схеме с использованием «Пушкинской картой», которая позволила группе злоумышленников присвоить 100 млн рублей.