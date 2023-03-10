Москва, , 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 10 марта, в интервью передаче «Большая игра» заявил, что Москва стала восприниматься Западом как слишком самостоятельный игрок на международной арене.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«[На Западе — ред.] ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию. Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок», — сказал Лавров.

Также дипломат подчеркнул, что Россия, может, и не сможет набрать насколько мощную экономическую силу, как Китай или Индия, тем не менее она останется в ряду ведущих мировых экономик.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что РФ, несмотря на разногласия, продолжит контакты с США по теме ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений).