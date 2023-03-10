В МИД РФ поделились ожиданиями от контактов с Вашингтоном по ДСНВ
Москва, 10 марта 2023, 13:59 — REGNUM Россия продолжит контакты в Соединёнными Штатами по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
При этом он признался, что больших надежд на переговоры по этому вопросу не возлагает.
Он напомнил, что встречи проводились как виртуальные, так и очные — были прямые контакты с американскими представителями на полях конференции по разоружению в Женеве, велись переговоры и по телефону, однако в результате никакого прогресса не было.
«По мере необходимости контакты с американской стороной продолжатся, но мы не можем говорить, что имеем какие-то большие результаты», ― отметил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал приостановку действия договора СНВ-3 из-за многочисленных нарушений со стороны США. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению договора, назвав решение Москвы «безответственным».