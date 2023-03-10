Москва, , 13:59 — REGNUM Россия продолжит контакты в Соединёнными Штатами по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в интервью телеканалу RT Arabic заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков © Нина Зотина/РИА Новости

При этом он признался, что больших надежд на переговоры по этому вопросу не возлагает.

Он напомнил, что встречи проводились как виртуальные, так и очные — были прямые контакты с американскими представителями на полях конференции по разоружению в Женеве, велись переговоры и по телефону, однако в результате никакого прогресса не было.

«По мере необходимости контакты с американской стороной продолжатся, но мы не можем говорить, что имеем какие-то большие результаты», ― отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал приостановку действия договора СНВ-3 из-за многочисленных нарушений со стороны США. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению договора, назвав решение Москвы «безответственным».