Глава Росфинмониторинга Чиханчин сообщил Путину о преступной схеме с «Пушкинской картой»

Москва, , 03:59 — REGNUM Преступная схема с использованием «Пушкинской картой» позволила группе злоумышленников присвоить себе 100 млн рублей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мошенники [Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

«Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе сто миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — сообщил руководитель федеральной службы.

Чиханчин рассказал, что преступники составляли мнимые списки тех, кто якобы был должен получить льготы по «Пушкинской картой». Путин попросил уточнить, идет ли речь о так называемых «мертвых душах», на что получил положительный ответ.

Глава Росфинмониторинга также отметил, что подобная ситуация произошла и с туристическим кешбэком. Кроме того, Чиханчин сообщил, что подозреваемые в совершении преступлений уже арестованы, а их делом занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Пушкинская карта» была создана для популяризации культурных мероприятий среди подростков и молодежи. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля ФСБ объявила о том, что сотрудники службы выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ.