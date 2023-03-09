Москва, 9 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооруженными силами Российской Федерации за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга 9 марта заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Представитель Минобороны РФ отметил, что поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в 102 районах.

«В районе населенного пункта Воздвиженка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — указал Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины за теракт украинских боевиков в Брянской области.