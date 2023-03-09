Москва, 9 марта, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постановил присвоить почётный «гвардейский» статус 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному штурмовому авиационному полку. Указ об этом 9 марта обнародовала пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что данные подразделения были отмечены почётным наименованием «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом».

71-я зенитная ракетная бригада дислоцируется в Белогорске Амурской области, а 266-й отдельный штурмовой авиационный полк — на аэродроме Степь в Забайкальском крае.

Напомним, в феврале Путин присвоил «гвардейский» статус 35-й зенитной ракетной бригаде и 53-й зенитной ракетной бригаде.