Москва, , 12:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 9 марта заявил, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, беспорядки в Грузии вызывают обеспокоенность, России важно, чтобы по периметру границ страны было спокойно.

«Это всё-таки соседнее нам государство. Несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе брифинга 9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал россиянам в Грузии быть предельно осторожными на фоне протестов и беспорядков в стране.