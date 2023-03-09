Москва, 9 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге 9 марта ситуацию в Грузии на фоне волны протестов, которые прошли в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Рекомендуем нашим гражданам быть предельно осторожными», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, очевидно, что российским гражданам важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят уличные беспорядки.

«В остальном мы не имеем ни малейшего желания комментировать или вмешиваться в эти дела», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель оппозиционной партии в Грузии Цотне Коберидзе сообщил о продолжении акции протеста в Тбилиси. Новая акция запланирована на вечер 9 марта.