Москва, 8 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Работающие в Донбассе женщины-медики — настоящие герои, заявил 8 марта президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В этом зале — женщины, с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг, — сказал президент. — С исключительной самоотверженностью действовала, спасая раненых бойцов и мирных граждан, военная медсестра Кристина Алексеевна Ким».

Президент поздравил всех женщин с праздником. Он подчеркнул, что народ России проявляет свои лучшие качества, которые так нужны стране, столкнувшейся с прямыми угрозами безопасности.

Напомним, в Кремле началась церемония вручения государственных наград, приуроченная к 8 Марта.

На мероприятие приглашены 20 женщин, в том числе главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, военная медсестра Кристина Ким, начальник отдела одной из воинских частей ЗВО Татьяна Чубченко.