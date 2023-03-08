Москва, 8 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. России вновь приходится бороться с прямыми угрозами собственной безопасности и независимости. Об этом 8 марта заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения наград женщинам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что это будущее нужно жителям России.

Стоит отметить, что 8 марта Путин направил по случаю праздника телеграмму учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой. Её сын Азамат Хаиржанов героически погиб год назад. Президент отметил, что женщина воспитала сына настоящим патриотом.