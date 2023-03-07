Мишустин объяснил, почему с женщинами ему работать легче
Москва, 7 марта 2023, 16:20 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что с женщинами ему работать легче. Об этом премьер заявил во время посещения хлебобулочного предприятия «Черемушки».
Михаил Мишустин, отвечая на вопрос сотрудников предприятия о том, с кем легче работать с женщина или мужчинами, сказал, что «с женщинами однозначно». Премьер-министр привет в пример заместителей председателя правительства Абрамченко и Голикову.
«Ну, я вам скажу так, женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна», — заявил Мишустин.
Кроме того, по словам премьера, женщины более профессиональны, в том числе в выполнении рутинной работы.
«Мне нравится работать с женщинами, но и с мужчинами неплохо, которые профессиональны и уважают женщин», — подчеркнул Мишустин.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 7 марта сообщил, сколько женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации.