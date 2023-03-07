Мишустин сообщил, что с женщинами работать легче

Москва, , 16:20 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что с женщинами ему работать легче. Об этом премьер заявил во время посещения хлебобулочного предприятия «Черемушки».

Посещение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кондитерско-булочного комбината «Черемушки» © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин, отвечая на вопрос сотрудников предприятия о том, с кем легче работать с женщина или мужчинами, сказал, что «с женщинами однозначно». Премьер-министр привет в пример заместителей председателя правительства Абрамченко и Голикову.

«Ну, я вам скажу так, женщина более усидчива, спокойна, неконфликтна», — заявил Мишустин.

Кроме того, по словам премьера, женщины более профессиональны, в том числе в выполнении рутинной работы.

«Мне нравится работать с женщинами, но и с мужчинами неплохо, которые профессиональны и уважают женщин», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 7 марта сообщил, сколько женщин-военнослужащих принимают участие в спецоперации.