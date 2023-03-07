Москва, , 13:14 — REGNUM В спецоперации на сегодняшний день принимают участие 1,1 тыс. женщин-военнослужащих, заявил 7 марта российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Военнослужащие женщины © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Шойгу уточнил, что каждая третья из этих женщин имеет государственные награды. По данным главы Минобороны, в ВС РФ служат более 39 тысяч женщин, причём офицерские чины имеют почти пять тысяч из них.

Поблагодарив женщин-военных за добросовестную службу, глава Минобороны в преддверии 8 марта пожелал «крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия» своим соотечественницам в погонах.

Добавим, что совещание Шойгу начал с обстановки в зоне спецоперации. По его словам, продолжается освобождение от ВСУ такого важного населённого пункта как Артёмовск.

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