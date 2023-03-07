Минск, 7 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Местонахождение украинского диверсанта, который с помощью дрона атаковал российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме под Минском, обнаружили благодаря анализу переговоров представителей белорусской оппозиции. Об этом 7 марта сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его», — сказал Лукашенко.

По его словам, сотрудники спецслужб определили две точки, где мог прятаться в Белоруссии диверсант, и нашли его недалеко от Минска, в подвальном помещении для типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют на акциях белорусские националисты, и соответствующая литература.

Стоит отметить, ранее в Белоруссии сообщили, атака на А-50 не достигла целей. Повреждения оказались несущественны, и самолёт после них смог продолжить выполнение своих задач.