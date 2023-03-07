Донецк, 7 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Украинские военные не планируют прекращать бои за Артёмовск, несмотря на вывод войск и переброску в город менее боеспособных военных частей. Об этом ИА REGNUM заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Российским подразделениям «до конца месяца ещё придётся повоевать» за Артёмовск, поскольку в городской черте «сейчас ещё есть линия обороны», предполагает эксперт.

«Оставив восточный берег Бахмутки, противник держит оборону почти по всей линии этой реки — с юга на север, — пояснил Онуфриенко. — Далее идёт железнодорожное полотно — тоже вполне естественный укрепрайон. Опять же — городская застройка центра города. Пока российские штурмовые подразделения не получат должного подкрепления, имеющимися силами ускорить наступление практически нереально».

6 марта было демонстративно проведено совещание ставки верховного главнокомандования Киева, напомнил собеседник.

«Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный и компания выступили единым фронтом, сообщая, что они будут оборонять Артёмовск до последнего — при том, что оттуда выводятся войска», — указал Онуфриенко.

«Сопротивление ВСУ будет продолжаться, и, возможно, туда будут перебрасываться менее боеспособные и ценные кадры, заранее обречённые на убой. Но бои за город не прекратятся», — прогнозирует военный обозреватель.

Охватив в «клещи» и Северск, и Артёмовск, а также ведя бои на подступах к городу Часов Яр и вокруг села Красное (Ивановское), российские штурмовые подразделения более чем в два раза увеличили линию боестолкновений, отметил эксперт. Но, добавил он, при этом пока «силы наших штурмовых подразделений не выросли вдвое».

Почти половина Артёмовска находится под российским контролем, «наша артиллерия и наши войска уже в городе» — с таким заявлением 7 марта выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». По словам советника, небольшие группы бойцов ВСУ ведут хаотичное отступление из города. При этом Гагин допустил, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва, чтобы сохранить город, — украинское командование перебрасывает в район «бахмутской мясорубки» всё новые подразделения.