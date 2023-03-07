Военный аналитик назвал приблизительный срок взятия Артёмовска
Военный аналитик Онуфриенко: до конца месяца придётся повоевать за Артёмовск
Донецк, 7 марта, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Украинские военные не планируют прекращать бои за Артёмовск, несмотря на вывод войск и переброску в город менее боеспособных военных частей. Об этом ИА REGNUM заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко.
Российским подразделениям «до конца месяца ещё придётся повоевать» за Артёмовск, поскольку в городской черте «сейчас ещё есть линия обороны», предполагает эксперт.
«Оставив восточный берег Бахмутки, противник держит оборону почти по всей линии этой реки — с юга на север, — пояснил Онуфриенко. — Далее идёт железнодорожное полотно — тоже вполне естественный укрепрайон. Опять же — городская застройка центра города. Пока российские штурмовые подразделения не получат должного подкрепления, имеющимися силами ускорить наступление практически нереально».
6 марта было демонстративно проведено совещание ставки верховного главнокомандования Киева, напомнил собеседник.
«Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный и компания выступили единым фронтом, сообщая, что они будут оборонять Артёмовск до последнего — при том, что оттуда выводятся войска», — указал Онуфриенко.
«Сопротивление ВСУ будет продолжаться, и, возможно, туда будут перебрасываться менее боеспособные и ценные кадры, заранее обречённые на убой. Но бои за город не прекратятся», — прогнозирует военный обозреватель.
Охватив в «клещи» и Северск, и Артёмовск, а также ведя бои на подступах к городу Часов Яр и вокруг села Красное (Ивановское), российские штурмовые подразделения более чем в два раза увеличили линию боестолкновений, отметил эксперт. Но, добавил он, при этом пока «силы наших штурмовых подразделений не выросли вдвое».
Почти половина Артёмовска находится под российским контролем, «наша артиллерия и наши войска уже в городе» — с таким заявлением 7 марта выступил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». По словам советника, небольшие группы бойцов ВСУ ведут хаотичное отступление из города. При этом Гагин допустил, что ВСУ могут предпринять попытку прорыва, чтобы сохранить город, — украинское командование перебрасывает в район «бахмутской мясорубки» всё новые подразделения.