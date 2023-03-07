Советник врио главы ДНР Гагин: небольшие группы военных ВСУ хаотично отступают из Артёмовска

Донецк, , 12:06 — REGNUM В данный момент небольшие группы военных ВСУ ведут хаотичное отступление из Артёмовска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 марта рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы наблюдаем хаотичное отступление различных малых групп по тем самым проселочным дорогам», — сказал он.

Также Гагин уточнил, что в ходе этого отступления украинские военные или несут потери, или сдаются в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что почти половина Артёмовска находится под российским контролем.