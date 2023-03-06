Москва, 6 марта, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Сборная России по футболу объявила расширенный состав на первый в 2023 году сбор, который пройдёт в Новогорске с 19 по 28 марта. Об этом 6 марта сообщил в телеграм-канале главный тренер сборной Валерий Карпин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В списке тренерского штаба числится 41 футболист, в том числе российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и играющий за «Монако» Александр Головин. Окончательный список объявят 16 марта.

«Ранее мы их [Миранчука и Головина] не вызывали из-за логистических сложностей», — пояснил тренер российской сборной.

По его словам, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу.

«Ещё один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — добавил Карпин.

Как сообщало ИА REGNUM, у полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа возникли проблемы из-за его российского гражданства. В германском клубе «Ганновер», за который футболист выступает с 2021 года, на него больше не рассчитывают.