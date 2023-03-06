Камерунский футболист: «Ганновер» на меня больше не рассчитывает из-за гражданства РФ

Москва, , 18:13 — REGNUM У полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа возникли проблемы из-за его российского гражданства. Об этом спортсмен рассказал в колонке для Sports.ru

Ондуа Гаэль © Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, в германском клубе «Ганновер», за который 27-летний футболист выступает с 2021 года, на него больше не рассчитывают.

«Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне», — посетовал спортсмен.

Футболист считает, что причиной такого отношения является его российские гражданство.

«Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — отметил игрок.

Напомним, Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодёжные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате мира по футболу в Катаре в ноябре 2022 года футболист из Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в бутсах, на которых вышит флаг России. Этим он возмутил спортивных экспертов. Спортсмен объяснил, что часть жизни провёл в России — «это мой дом, как и Камерун».

Пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти заявил, что это не станет причиной каких-либо ограничений во время участия камерунского футболиста в мировом первенстве.