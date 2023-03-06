Москва, 6 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригласил представителей государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на KazanSummit 2023. Об этом глава МИД РФ заявил 6 марта, выступая на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Максим Блинов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече группы стратегического видения «Россия — исламский мир» и послов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС)

Глава МИД РФ рассчитывает, что коллеги, послы государств — членов ОИС доведут до своего руководства информацию о предстоящем мероприятии.

«Ждем вас вместе с представительными делегациями ваших стран в гостеприимной столице Татарстана», — сказал Лавров.

KazanSummit пройдёт в мае 2023 года. Саммит направлен на укрепление сотрудничества между Россией и мусульманским миром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одним из приоритетных направлений российской внешней политики укрепление отношений со странами исламского мира.