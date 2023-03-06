Москва, 6 марта, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Одним из приоритетных направлений российской внешней политики является укрепление отношений со странами исламского мира, заявил 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Дальнейшее укрепление отношений в числе неизменных приоритетов отечественной внешней политики», — уточнил глава МИД России.

По словам Сергея Лаврова, Россия поддерживает добрые, честные, взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. Вместе с этими странами Москва выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства.

«Отвергаем агрессивно навязываемые коллективным Западом ультралиберальные ценности», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выразил серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Ведомство настоятельно призвало Армению и Азербайджан предпринять шаги по деэскалации ситуации.