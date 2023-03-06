Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность создания нового федерального округа

Москва, , 13:18 — REGNUM Пока никаких решений по поводу создания нового федерального округа из новых регионов России не принималось, но различные варианты изучаются, сообщил 6 марта журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив при этом, что в случае необходимости решения будут приниматься своевременно. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, таких, как теракт в Брянской области и предстоящий визит президента Сирии в Москву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также, как и глава государства, Песков назвал события в Брянской области терактом: «Здесь важно, из чьих рук выпущена эту пуля, все необходимые квалификации этому происшествию были даны, это ни что иное как теракт». Представитель Кремля подтвердил, что теракт в Брянской области обсуждался на совещании президента РФ Владимира Путина с Совбезом. По словам Пескова, будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий.

Представителей СМИ интересовало, когда состоится анонсированный ранее визит президента Сирии Башара Асада в Москву. Песков предупредил, что это произойдет в установленное время, с соблюдением определенных правил безопасности при осуществлении подобного рода визитов. «Поэтому не спешим никогда с анонсами», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя поездку в Китай белорусского президента Александра Лукашенко, Дмитрий Песков отметил: «Это был исключительно двусторонний визит». По его словам, на ближайшие дни общение президентов не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков адресовал компании «Газпром» вопрос о перспективах международного проекта трубопровода «Северный поток». По его словам, решение по такому проекту должно быть принято коллегиальным путём всеми его акционерами.