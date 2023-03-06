Москва, 6 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В России пока не принималось решений о создании нового федерального округа, в который войдут новые присоединившиеся регионы. Этот вопрос находится в стадии изучения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Об этом в ходе пресс-конференции 6 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вопрос о необходимости ускорить интеграцию новых регионов России, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, объединив их в один федеральный округ, поднимал председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов.

По его мнению, у РФ есть опыт проведения интеграционных процессов, в частности в Крыму. Напомним, подписание документов о вхождении в состав России четырёх новых регионов состоялось 30 сентября в Москве.