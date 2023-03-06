Москва, 6 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала кадры, на которых запечатлены попытки готовившегося спецслужбами Украины покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ФСБ России, автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.

На кадрах видно, что мужчина в темной одежде сначала топчется у машины Малофеева, затем подходит к ней, садится и что-то делает возле заднего левого колеса. Затем показано, что это же транспортное средство находится в закрытом паркинге. К автомобилю подъезжает робот, который забирает, видимо, закрепленное ранее взрывное устройство. Машину и территорию возле автомобиля затем обследуют саперы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 марта ФСБ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Организатором покушения назван Денис Капустин — участник нападения членов «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).