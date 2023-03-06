ФСБ обнародовала кадры закладки бомбы под автомобиль Малофеева
ФСБ России опубликовала кадры закладки бомбы под автомобиль главы «Царьграда» Малофеева
Москва, 6 марта, 2023, 10:53 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала кадры, на которых запечатлены попытки готовившегося спецслужбами Украины покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
По данным ФСБ России, автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью самодельного взрывного устройства.
На кадрах видно, что мужчина в темной одежде сначала топчется у машины Малофеева, затем подходит к ней, садится и что-то делает возле заднего левого колеса. Затем показано, что это же транспортное средство находится в закрытом паркинге. К автомобилю подъезжает робот, который забирает, видимо, закрепленное ранее взрывное устройство. Машину и территорию возле автомобиля затем обследуют саперы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 марта ФСБ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Организатором покушения назван Денис Капустин — участник нападения членов «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).