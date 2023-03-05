Рим, 5 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвид Бисли призвал продлить «зерновую сделку». Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Глава ВПП сообщил, что от этой сделки зависят миллионы голодающих. Он добавил, что в случае непродления инициативы, население Земного шара может оказаться в опасности.

По его словам, необходимость продления «зерновой сделки» продиктована конфликтами, пандемией коронавируса, климатическими изменениями и землетрясением в Турции и Сирии.

Бисли считает, что соглашение нужно продлить «любой ценой», так как Украина способна прокормить 400 млн человек.

Он предупредил, что отказ от сделки приведет к массовой дестабилизации, миграционным потокам и голоду.

Ранее стало известно, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к руководству России с призывом согласиться на продление и даже расширение «зерновой сделки». Однако глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров считает, что западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН работают над продлением «зерновой сделки».