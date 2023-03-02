Нью-Дели, 2 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России. Об этом 2 марта заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду», — заявил дипломат.

Он уточнил, что страны запада «без зазрения совести» сводят на нет инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша о безвозмездной поставке удобрений из России государствам Африки.

Лавров напомнил, что партии безвозмездных грузов российских удобрений, в том числе и для Африки, до сих пор заблокированы в портах стран Европы.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках». Также он извинился перед Индией за западные делегации, превратившие работу G20 в балаган.