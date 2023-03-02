Лавров: Запад препятствует вывозу сельхозпродукции из России
Нью-Дели, 2 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России. Об этом 2 марта заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати».
«Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС, которым не привыкать говорить неправду», — заявил дипломат.
Он уточнил, что страны запада «без зазрения совести» сводят на нет инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша о безвозмездной поставке удобрений из России государствам Африки.
Лавров напомнил, что партии безвозмездных грузов российских удобрений, в том числе и для Африки, до сих пор заблокированы в портах стран Европы.
Как передавало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках». Также он извинился перед Индией за западные делегации, превратившие работу G20 в балаган.