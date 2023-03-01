Вашингтон, 2 марта, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к руководству России с призывом согласиться на продление и даже расширение «зерновой сделки».

Dcwashguy1789 Нэд Прайс

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и в конечном счете расширение зерновой инициативы», — сказал Прайс журналистам.

По словам представителя Госдепа, в Белом доме не видят причин, по которым нельзя не согласиться с таким предложением.

Как сообщало ИА REGNUM, продление так называемой зерновой сделки возможно только при учёте интересов России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По факту часть договорённости, в которой была заинтересована Россия, выполнена так и не была.