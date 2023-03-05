Рогов: Киев перебросил в Запорожскую область 3,5 тыс. солдат, прошедших обучение в Британии

Мелитополь, , 10:52 — REGNUM Власти Украины перебросили в часть Запорожской области, находящуюся под контролем киевского режима, порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Великобритании. Об этом 5 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, срок обучения в Британии составляет три с половиной или четыре недели.

Ранее Рогов заявил, что жители города Запорожья, подконтрольного ВСУ, недовольны режимом президента Украины Владимира Зеленского, назревает бунт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Артёмовска (до 1924 года — Бахмут).