Рогов: в городе Запорожье зреет недовольство и бунт против Киева

Мелитополь, , 08:22 — REGNUM Жители города Запорожье, подконтрольного ВСУ, недовольны режимом президента Украины Владимира Зеленского, назревает бунт. Об этом заявил 4 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. Жители города негативно относятся и к словам, и к действиям Зеленского, они ждут скорейшего освобождения.

«В городе зреют бунт и недовольство украинским режимом», — сказал РИА Новости Рогов.

В отрядах территориальной обороны, сформированной в той части Запорожской области, что подконтрольна Киеву, участились случаи неповиновения украинскому режиму. Произошло больше десяти боестолкновений с военнослужащими ВСУ, после которых запорожцы переходили на сторону ВС России. Поднимался вопрос о расформировании теробороны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что киевский режим стремится мобилизовать в ряды ВСУ население юго-восточных регионов — исторической Новороссии, чтобы посеять кровную вражду между ними и Россией.