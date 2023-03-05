ДНР, 5 марта, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Российские войска обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), говорится в новом аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) о ситуации в зоне проведения российской СВО на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Российские силы, похоже, обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определённых районов Бахмута», — говорится в обзоре.

Отмечается, что ВС России пока не вынудили украинские войска оставить город и в ближайшее время, вероятно, не смогут его окружить. Наступление в районе Артёмовска российские войска совершили 4 марта.

При этом украинские силы готовятся к контролируемому отходу из «особо сложных районов» в восточной части города, а в руководстве Украины заявляют, что ситуация в Артёмовске становится всё более сложной.

По оценкам аналитиков, ВСУ с гораздо большей вероятностью отступят, чем попадут в окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск, расположенный к северу от Горловки в ДНР, пока остаётся под контролем киевского режима. ВСУ, готовясь к отступлению, взорвали в городе мосты. О готовящемся выводе из города регулярных украинских войск заявил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.