Санкт-Петербург, 5 марта, 2023, 02:29 — ИА Регнум. ДТП с легковым автомобилем произошло в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе — сбили женщину с коляской.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детская коляска

В СМИ распространяется разная информация, в том числе и со смертельным исходом одного из участников аварии. На официальном сайте МВД по Санкт-Петербургу сообщений об этом ДТП нет.

«Фонтанка» пишет о смертельном ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину с коляской и пенсионерку, последняя скончалась.

По словам очевидцев, авария произошла у дома по Каменноостровскому проспекту, когда белая Lada сбила переходившую дорогу женщину с коляской и бабушку.

Также сообщается, что скорая увезла младенца и его мать.

«Мегаполис» сообщил, что за рулём автомобиля находилась 58-летняя женщина — двигаясь на красный свет, она сбила на пешеходном переходе 39-летнюю мать, гражданку одной из стран ближнего зарубежья, с грудным малышом в коляске. Про вторую женщину уже не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Саратовской области опубликовала видео ДТП в центре Саратова, в результате которого пострадали пять человек.