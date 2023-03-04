Саратов, , 14:17 — REGNUM Прокуратура Саратовской области опубликовала видео ДТП в центре Саратова, в результате которого пострадали пять человек.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее вечером 3 марта на пересечении улиц Чапаева и Московской столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар.

В результате аварии были госпитализированы пять человек, среди которых два пешехода.

«Прокуратура взяла на контроль ход проведения и результаты проверки по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком. В результате ДТП два пассажира автобуса погибли. Водитель автобуса и еще два пассажира получили травмы.

Ранее в Псковской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погиб один человек. Водитель автомобиля с полуприцепом «не учел погодные условия» и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ. Ещё 16 человек пострадали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.