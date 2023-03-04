Вашингтон, 4 марта, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Реакция Североатлантического альянса на слова президента России Владимира Путина о специальной военной операции на Украине, опубликованная на официальном аккаунте альянса в социальной сети Twitter, показывает, насколько Запад напуган. Об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Таким образом американский военный прокомментировал видео с нарезкой цитат российского президента, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова об украинском конфликте. В ролике критикуется позиция Москвы о причинах кризиса на Украине.

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«Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в её ложь — создать пропаганду, чтобы удержать власть», — написал Дрейвен в Twitter, добавив, что НАТО не предъявляет никаких доказательств и не приводит какие-либо аргументы.

По мнению американца, попытки западных стран контролировать мир обречена на провал.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что страны — члены НАТО планируют наращивать свой потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и расшатать существующую там устойчивую систему безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, тревога нарастает в странах Запада из-за возможностей российского подводного флота. Беспокойство в странах НАТО растёт по мере того, как на Украине идут ожесточённые бои и в воздухе, и на суше.