Newsweek: возможности российских подводных лодок беспокоят НАТО

Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Тревога нарастает в странах Запада из-за возможностей российского подводного флота, пишет 4 марта американское издание Newsweek.

Российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» Б-261 «Новороссийск» © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Беспокойство в странах НАТО растёт по мере того, как на Украине идут ожесточённые бои и в воздухе, и на суше. Тревога связана с российской угрозой, «которая гораздо менее заметна, но может быть гораздо более опасной», отмечает издание.

Речь идёт о серии подводных лодок, созданных в России за последние несколько лет. Они способны достичь важных целей в США или континентальной Европе.

Российский подводный флот — один из самых разнообразных в мире. Одни субмарины могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, другие — торпеды с ядерным двигателем.

«Эксперты также говорят, что в маловероятном случае войны российский флот будет использоваться в качестве одного из инструментов для управления эскалацией», — говорится в статье.

Члены НАТО опасаются, в частности, ударов российских подлодок по подводным кабелям и критически важной инфраструктуре, жизненно важной для глобальных систем связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будут строить больше атомных подводных лодок, «которые обеспечат безопасность России на десятилетия вперёд». Новые корабли нужны, чтобы надёжно обеспечить безопасность страны, защиту её национальных интересов в Мировом океане, подчеркнул он.