Полянский отреагировал на слова Жан-Пьер о «российской народной республике»
Москва, 4 марта 2023, 09:08 — REGNUM Первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей о вызовах, которые создала «российская народная республика».
«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карин Жан-Пьер на брифинге назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой».
«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила российская народная республика», — сказала она.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это кратко: «Зомби-апокалипсис».