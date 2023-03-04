Захарова высмеяла слова Жан-Пьер о «Российской народной республике»
Москва, 4 марта 2023, 01:44 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию «Российской народной республикой». Мнение опубликовано в телеграм-канале Захаровой.
Мария Захарова прокомментировала очередную оговорку представителей власти США в отношении России кратко: «Зомби-апокалипсис».
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома оговорилась во время брифинга. Никто не стал её исправлять.