Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала оговорку Жан-Пьер: зомби-апокалипсис

Москва, , 01:44 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию «Российской народной республикой». Мнение опубликовано в телеграм-канале Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила российская народная республика», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Мария Захарова прокомментировала очередную оговорку представителей власти США в отношении России кратко: «Зомби-апокалипсис».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома оговорилась во время брифинга. Никто не стал её исправлять.