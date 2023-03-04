Москва, 4 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский высмеял оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей о вызовах, которые создала «российская народная республика».

Zuma/TASS Первый заместитель постоянного представительства России при ООН Дмитрий Полянский

«Должно быть, это враг Объединенных Американских Эмиратов и Британской Конфедерации!» — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карин Жан-Пьер на брифинге назвала Российскую Федерацию «российской народной республикой».

«Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила российская народная республика», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это кратко: «Зомби-апокалипсис».