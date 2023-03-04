Москва, 4 марта, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военнослужащим на передовой в ходе инспектирования группировки войск «Восток». Об этом сообщает 4 марта оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Шойгу поблагодарил бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, за самоотверженность и героизм. Он вручил ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране», — заявил глава Минобороны.

Министр пожелал бойцам удачи и успехов, благополучного возвращения домой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3785965" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу прибыл на передовой пункт управления одного из объединений группировки на южнодонецком направлении. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба об обстановке в зоне СВО.