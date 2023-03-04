Донецк, , 09:17 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время работы в зоне проведения спецоперации на Южно-Донецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспектирования российской группировки войск «Восток» в зоне СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По её информации, на командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили Шойгу доклад по действиям войск и текущей обстановке.

Уточняется, что министр обороны России обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, включая условия для безопасного размещения военнослужащих, а также работы тыловых и медицинских подразделений.

Шойгу высказал слова благодарности бойцам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. За героизм и самоотверженность он вручил воинам ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Шойгу подчеркнул, что награды являются заслуженными.

«Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — приводит пресс-служба его слова.

Он также пожелал бойцам удачи, успехов, вернуться живыми домой.