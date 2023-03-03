Вашингтон, 4 марта, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с американским лидером Джо Байденом в Белом доме заявил о проявлении решимости союзников «оставаться с украинцами» столько, сколько необходимо.

Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“» Олаф Шольц и Джо Байден

Обсуждение спецоперации на Украине стало единственной темой, которая вызвала интерес у обоих сторон в открытой части встречи.

По мнению Шольца, нужно Украине «послать сигнал о том, что её будут они поддерживать столько, сколько необходимо».

Байден поблагодарил власти ФРГ за содействие Украине и давление на Россию, в том числе и за отказ Германии от российских энергоносителей.

«Это было непросто, очень сложно для вас», — сказал американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ, заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.