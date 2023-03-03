Вашингтон, 3 марта, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Китаю следует присоединиться к числу стран, осуждающих действия России, и задуматься о поставках вооружений Украине, а не РФ. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — сказал он.

Кирби подчеркнул, что в США считают нежелательной возможную помощь России со стороны Китая, так как она спровоцировала бы «продолжение этой войны».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что это США, а не Китай фактически разжигают конфликт на Украине, непрерывно поставляя ей вооружения. Он призвал Вашингтон прекратить дезинформирование и перекладывание ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай не предпринимал попыток передать России вооружение, в США внимательно отслеживают этот вопрос, заявила ранее журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.