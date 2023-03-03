Москва, 3 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. «Тинькофф Банк» приостановил валютные переводы в Грузию, сообщили 3 марта в службе поддержки кредитной организации.

Сергей Пятаков/РИА Новости Банкомат «Тинькофф»

«Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — сообщили ТАСС в службе поддержки.

При этом возможность переводов евро и долларов сохранилась в другие страны, уточнили в кредитной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, российский банк «Тинькофф» 25 февраля попал под санкции Евросоюза, после чего брокер «Тинькофф инвестиции» объявил о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Позже приложения банка «Тинькофф» были удалены из онлайн-магазина App Store.