«Тинькофф»: все приложения банка удалены из App Store

Москва, , 09:22 — REGNUM Приложения банка «Тинькофф» удалены из онлайн-магазина App Store, об этом сообщили 2 марта в финансовой организации.

Банк «Тинькофф» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Этот день всё же настал — приложения «Тинькофф» удалили из App Store», — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

В банке клиентов призвали сохранять спокойствие и заверили, что ранее скачанные приложения продолжат работать. Вместе с тем совершать операции с деньгами можно через личный кабинет на сайте «Тинькофф».

Также клиентов предупредили, что скачивать приложения из неофициальных источников не стоит. О безопасном скачивании приложений в банке пообещали рассказать позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, российский банк «Тинькофф» 25 февраля попал под санкции ЕС, после чего брокер «Тинькофф инвестиции» объявил о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». При этом в банке заявили, что не ожидают влияния санкций на доступность своих приложений.