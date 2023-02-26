«Тинькофф инвестиции» приостановили торговлю иностранными ценными бумагами и евро

Москва, , 20:36 — REGNUM «Тинькофф инвестиции» временно не будут торговать иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Это решение принято на некоторый срок для проведения процедуры переноса активов на неподсанкционную компанию. Об этом 26 февраля сообщил брокер в своем телеграм-канале.

Тинькофф © Артем Геодакян/ТАСС

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ бирже», на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами», — сказано в сообщении.

Уточняется, что запуск торгов планируется в ближайшее время, в течение одной — трех недель. Помимо этого, по данным брокера, будет ограничен доступ к ценным бумагам, торгующимся на «Гонконгской бирже», так как он предоставляется «СПБ биржей».

Также с 27 февраля приостанавливаются торги евро. При этом выводы в евро для клиентов будут доступны. Не повлияют санкции на торги и «заводы/выводы долларов и других валют», отметили в «Тинькофф инвестициях».

Напомним, банк «Тинькофф» попал под санкции ЕС. В связи с этим «Тинькофф инвестиции» сообщили о намерении защитить активы клиентов, переведя их в другую компанию, не попадающую под санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тинькофф инвестиции» заявил о переводе активов в другую компанию