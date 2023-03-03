Москва, 3 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Нападение украинских диверсантов на мирных жителей Брянской области, сопряжённое с убийствами, расследуют следственные органы. Преступники обязательно понесут наказание, заявили 3 марта в российском МИД.

Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Брянская область. Пост в селе Сачковичи

В ведомстве подчеркнули, что власти Украины не раз признавали, что действуют с одобрения и при поддержке США и их союзников по НАТО. При этом именно натовское оружие использовали диверсанты.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Российские следственные органы ведут расследование. Преступление не останется безнаказанным, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта украинские диверсанты напали на два приграничных села в Брянской области. В результате убиты два мирных жителя, несколько человек, включая 11-летнего мальчика, ранены. Российские власти признали произошедшее терактом.